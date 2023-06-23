«دبي أوبرا».. عروض عالمية يستقطبها «بيت الثقافات»

كشفت «دبي أوبرا»، أبرز مراكز الفنون الأدائية في دولة الإمارات، عن أبرز فعاليات موسمي الخريف والشتاء 2023. مع أكثر من 15 عرضاً استثنائياً تستضيفها «دبي أوبرا» على خشبة مسرحها الأيقوني في موسمي الخريف والشتاء القادمين، ستسهم في جذب المزيد من عشاق الفنون الأدائية من مختلف أنحاء العالم.

وتحرص «دبي أوبرا» على التميز والإبداع والتنوّع والشمولية لترسيخ مكانتها كمنارة للفنون الأدائية في الشرق الأوسط. وذلك من خلال الالتزام بأعلى المعايير الدولية وبناء هوية أصيلة، حيث تقدم دبي أوبرا نفسها على أنها «بيت الثقافات» الأيقوني، ومركز متجدد للإبداع والابتكار، ومنصة تلتقي وتندمج فيها اللغات والثقافات من جميع أنحاء العالم، لتقدم تجربة فريدة لا تُنسى لكل الجمهور.

وقال الدكتور باولو بتروشيلي، مدير دبي أوبرا: «مهمتنا أن نجمع ونلهم المجتمع في دبي، حيث نعمل في دبي أوبرا على الاحتفاء بثقافات العالم، ونهدف من خلال الفنون المتميزة، إلى بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية، وأن تكون دبي أوبرا في طليعة المشهد الثقافي العالمي».

يعتبر موسم الخريف الشتاء القادم في دبي أوبرا أبرز مثال عن المدينة التي تحتفي بالفنون والثقافة، وروح الإبداع، وما تقدمه من أعمال هو شهادة على هذا، حيث تقدم مجموعة من العروض العالمية المستوى التي ترضي ذائقة كل الأجيال.

الأعمال التي تحتضنها دبي أوبرا تتنوّع من الأوبرا، إلى الباليه الكلاسيكي والمعاصر، إلى المسرحيات الموسيقية، وموسيقى الأفلام إلى الدراما والكوميديا. ومن موسيقى الجاز إلى موسيقى البوب والروك والموسيقى الإلكترونية والعالمية. وتفخر دبي أوبرا في موسمها الجديد بتقديم مجموعة استثنائية متنوعة تجذب المهتمين من كل الفئات، وتلبي رغبة محبي كل الفنون المختلفة. ينطلق الموسم في سبتمبر بعرضين للأوبرا والباليه، الأول هو بحيرة البجع، والثاني أوبرا مدام بترفلاي، تقدمهما دار الأوبرا المجرية، والباليه الوطني المجري، وذلك لأول مرة في دولة الإمارات، وسيكون الجمهور مع أمسية خلابة في 29 سبتمبر، مع الأسطورة جيلبرتو جيل الذي سيقدم حفلاً مع عائلته الموسيقية الموهوبة في جولة الوداع على خشبة مسرح دبي أوبرا.

في 26 أكتوبر يضرب عازف الكمان الموهوب ديفيد جاريت موعداً لجمهور دبي أوبرا، ليصطحبهم في رحلة موسيقية مع ألبومه الجديد «ICONIC».

وفي شهر نوفمبر تعود شركة المسرح المشهورة «ETT» إلى دبي أوبرا لتقدم العرض التراجيدي لـ«ماكبث» الذي ينطلق في رحلته بحثاً عن القوة والخلاص.

وفي أكتوبر أيضاً سيقام العرض الموسيقي لعلي سيثي الذي يتمتع بصوت دافئ وقدرة على المزج بين الموسيقى الباكستانية الكلاسيكية والمعاصرة.

وسيحظى زوار دبي أوبرا في الـ24 من نوفمبر المقبل بفرصة حضور عرض استثنائي ستقدمه فرقة الروك الأسطورية «جيثرو تول Jethro Tull» وسيتضمن موسيقى الروك الشهيرة في السبعينات والمعروفة بـ«The Prog Years».

وستشهد دبي أوبرا في ديسمبر عرضاً فنياً استثنائياً يمزج بين إيقاعات الموسيقى الإفريقية التقليدية والألحان المفعمة بالحياة والمعروفة عبر الصحراء الكبرى.

وسيحول المغني ماتيو بوتشيلي الذي يسير على خطى والده الشهير أندريا بوتشيلي، مسرح دبي أوبرا إلى لوحة فنية مبهرة تجمع بين الأغاني الكلاسيكية والمعاصرة، وذلك في 21 ديسمبر المقبل.