«جنّة».. مترجمة كورية «ترمس» باللهجة الإماراتية وتحلم بزيارة الدولة

فتح «معرض سيؤول الدولي للكتاب» 2023 الباب أمام الكوريين المهتمين بالثقافة العربية والإماراتية لزيارة جناح الشارقة ضيف شرف المعرض.

ومن بين زوار الجناح، جاءت المترجمة الكورية كاهو كيم، أو جنّة كيم، التي تجيد العربية وتتحدث اللهجة الإماراتية، واختارت أن تحمل اسم «جنّة» بعد أن درست اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية وأصبحت مترجمة.

وأتاح لها عملها مترجمة أن تلتقي بمواطنين عرب يتحدثون لهجات الإمارات ومصر وبلاد الشام، إلا أنها أعجبت باللهجة الإماراتية وأصبحت تتقنها أو «ترمس بها» - كما تقول - بفضل تعرِّفها على سيدة إماراتية كانت في رحلة إلى كوريا، وعزّزت معرفتها باللهجة الإماراتية بقراءة بعض الكتب من إصدارات دار «رمسة» ومتابعتها لمسلسل إماراتي عبر إحدى المنصات، وتكرار مشاهدته خمس مرات لتعلم المزيد من اللهجة الإماراتية ومفرداتها.

وأوضحت جنة كيم أنها زارت دولة الإمارات وأمضت فيها أربعة أيام، وتنوي تكرار الزيارة للتعرف على إمارة الشارقة وغيرها من إمارات ومناطق الدولة، وأبدت إعجابها بروح المرح التي تمتاز بها شخصية الإنسان العربي، مشيرة إلى أن ذلك دفع عدداً كبيراً من الطلاب الكوريين إلى دراسة العربية.

شاهدت مسلسلاً إماراتياً 5 مرات لتعلم المزيد من اللهجة والمفردات الإماراتية.