تحية إماراتية إلى روح الأبنودي.. بصوت علي الحجار

تحية إلى روح الكاتب الراحل عبدالرحمن الأبنودي، قدمتها أبوظبي مساء أول من أمس، عبر حفل غنائي أحياه المطرب علي الحجار، على مسرح المجمع الثقافي احتفاءً بمرور 100 عام على ميلاد الشاعر الكبير، وما قدمه من إبداع، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ32 معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي اختتمت مساء أمس.

بـ«جوابات حراجي القط»، و«يامنة»، بصوت الإعلامية آية الأبنودي، ابنه الشاعر الراحل، الذي اشتهر في الوسط الفني والإعلامي بلقب «الخال»، بدأ الحفل وسط حضور جماهيري كبير، قبل أن تقدم ابنة صاحب «وجوه على الشط» و«أحمد سماعين.. سيرة إنسان» الفنان علي الحجار، مشيرة إلى أنه تعاون مع والدها فيما يزيد على 200 أغنية.

وأضافت آية: «كلما استمعت إلى صوت الحجار بما يحمله من شجن يتغنى بكلمات والدي، شعرت بأن أبي مازال موجوداً».

من جانبه، وجّه علي الحجار التحية لدولة الإمارات ولأبوظبي، معرباً عن سعادته بالغناء لأول مرة في العاصمة الإماراتية، بعد مشوار طويل يمتد لما يزيد على 45 عاماً غني خلاله في مختلف الدول العربية. كما عبّر عن اعتزازه بأن يسهم في الاحتفاء بـ«الخال الأبنودي»، ضمن حدث كبير وبارز وهو معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأرجع الحجار عدد الأغاني الكبير الذي قدمه مع الأبنودي، والذي يزيد على 200 أغنية، إلى تعاونهما في مسلسلات عدة، ولم يقتصر هذا التعاون على «تترات» الدراما فقط، بل شمل أغاني قصيرة ضمن الحلقات.

وقدم الحجار في بداية الحفل مقدمة مسلسل «رحلة السيد أبوالعلا البشري»، قبل أن يقدم أغنية «مبسوطين» التي غناها ضمن المسلسل نفسه، مشيراً إلى أنها كذلك من كلمات «الخال» وألحان الموسيقار عمار الشريعي، ولنفس الثنائي قدم أغنية «على كتف صاحبي باتكي». قبل أن يتنقل على مدى ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، بين أشهر الأغاني التي قدمها في مسيرته، ومعظمها تترات مسلسلات مثل: «ذئاب الجبل»، «الليل وآخره»، «مسألة مبدأ»، «عبدالله النديم»، «عارفة»، و«غوايش»، التي ذكر أنها أول لحن للموسيقار عمر خيرت لكلمات مغناة، موجهاً التحية للملحن المصري بمناسبة تكريمه كشخصية العام الثقافية، ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب 2023.

علي الحجار: «سعيد بالغناء لأول مرة في أبوظبي، بعد مشوار طويل غنيت خلاله في مختلف الدول العربية».

«بوابة الحلواني».. مسك الختام

غنى المطرب علي الحجار، خلال حفل أبوظبي، أغنية «يا بيضا» التي كتبها الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي لزوجنه الإعلامية نهال كمال، التي حضرت الأمسية هي الأخرى.

وختم الحجار الحفل مع تتر مسلسل «بوابة الحلواني»، وسط تجاوب واسع من الجمهور، الذي شارك في اختيار بعض الأغاني التي قدمها المطرب الكبير.