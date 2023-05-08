«قارئ القرن» تشجع على مطالعة 50 عنواناً خلال عام

أطلقت مؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين جائزة «قارئ القرن»، بهدف زيادة الوعي المعرفي لأجيال المستقبل من الأطفال والنشء في الأعمار من ستة إلى 18 عاماً، وتحفيزهم على القراءة وإثراء عالم النشر.

وكشفت المؤسسة عن الجائزة خلال جلسة تفاعلية ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل في نسخته الـ14 في مركز إكسبو الشارقة، في جناح معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، وسط حضور لافت.

وتهدف الجائزة إلى توفير منصة قرائية تتسم بالشمولية وتُعد مرجعاً متكاملاً لمحبي القراءة من أجيال المستقبل، لتشجيعهم على قراءة 50 كتاباً خلال العام، من الكتب التي توفرها المنصة والتي رشحها الأطفال والنشء من منتسبي مؤسسات ربع قرن المتمثلة في «أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة»، بعناية فائقة لتتوافق مع ميول أقرانهم المشاركين في الجائزة، وتتناسب مع احتياجاتهم وتعزز قدراتهم على التقييم الذاتي والتفكير الناقد والإبداعي.

وضمن جلسة إطلاق الجائزة، تم تكريم الفائزين في مسابقة تحدي 28 للقراءة، التي أطلقتها مؤسسة ربع قرن العام الماضي.