«ملتقى التكريم الثقافي» في مصر.. للمرة الرابعة

للمرة الرابعة، يحط ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في نسخته الـ13 في مصر، للاحتفاء الخميس المقبل بقامات جديدة، وهم: الناقد أحمد شمس الدين الحجاجي، والشاعر محمد زكريا عناني، والقاص والروائي جار النبي الحلو، والروائي عبده محمد عبده.

وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، إن «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، الذي بدأ من مصر، يعود إليها للمرة الرابعة في احتفالية ثقافية جديدة تؤكد أهمية ما يقدمه الأدباء المصريون للساحة الثقافية العربية، وهي مناسبة للالتقاء بالمكرّمين وتقدير نتاجهم الأدبي والثقافي من خلال الملتقى».

وأضاف: «أوجد ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي حالة تكريمية نوعية لها خصوصيتها ودلالتها للاحتفاء بالمثقفين العرب، وهي رؤية أسّس لها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتستكمل ما بدأه مشروع الشارقة الثقافي منذ عقود برعاية الأدباء والكُتّاب العرب، وتقدير جهودهم في خدمة الثقافة العربية».

وتابع رئيس دائرة الثقافة: «في الوقت الذي يحلّ فيه الملتقى في مصر في تنقّل رابع جديد، فإننا نستذكر زياراته الثلاث الماضية على مدى عامين، إذ شهدت (دار الأوبرا) في مدينة دمنهورالمصرية انطلاق الملتقى، الذي استهل فعالياته بتكريم الكاتب والمترجم السيد إمام في أبريل 2021، وبعد خمسة أشهر، وتحديداً في سبتمبر 2021 جاءت زيارة الملتقى الثانية إلى مصر في دورتها السادسة، ليجري الاحتفاء بوجوه أدبية لامعة: الروائي مصطفى نصر، والشاعر درويش الأسيوطي، والقاص سمير المنزلاوي، والروائي سعيد نوح».