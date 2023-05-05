«اتصالات لكتاب الطفل».. رحلة تكريم المبدعين مستمرة

أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها «شركة اتصالات من &e» عن فتح باب المشاركة في دورتها الـ15 لعام 2023، واستقبال إبداعات صُنّاع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، من مؤلفين وناشرين ورسامين من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، حيث تتوزع الجائزة على خمس فئات هي «الطفولة المبكرة»، و«الكتاب المصور»، و«كتاب ذو فصول»، و«كتاب اليافعين»، أما الفئة المتجددة التي تطرح كل عامين فخصصت هذا العام لـ«كتاب الشعر»، حيث تقبل الجائزة المشاركات المقدمة حتى 31 من أغسطس 2023، ويمكن إرسال نسخ مصورة من الكتب المرشحة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجلس info@uaebby.org.ae، مع كتابة اسم صاحب الطلب.

وقال عبدالعزيز تريم، مدير عام «اتصالات من &e» في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي: «تواصل اتصالات من &e العمل على خدمة المجتمع ودعم المبادرات التي تعزز الثقافة والتعليم، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في تعليم أطفالنا وتنميتهم هو استثمار في مجتمعاتنا المستقبلية».

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نجدد التزامنا بدعم وتطوير المحتوى العربي الذي يخاطب الأطفال واليافعين، ويعزز معارفهم بالإصدارات المتوافقة مع أعلى معايير التميّز، ونحن نؤمن بأن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى عناية وتجديد مستمر لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في القطاعات التقنية وعالم صناعة المحتوى بكل أشكاله، ونتطلع إلى دورة متجددة تسهم في تطوير صناعة أدب الأطفال، وتقدم فرصة للكتَّاب والرسامين الناشئين والمحترفين لعرض أعمالهم، وتقدير إسهاماتهم في صناعة أدب الأطفال واليافعين، وستظل الجائزة فرصة لإلهام الأجيال القادمة حبّ الأدب وتقديره».

وتبلغ القيمة الإجمالية لجائزة «اتصالات لكتاب الطفل» 1.2 مليون درهم، مع تخصيص 180 ألف درهم لكل فئة من فئاتها الخمس. ويقسم هذا المبلغ بالتساوي بين المؤلف والرسام والناشر بواقع 60 ألف درهم لكل فائز، باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية، المؤلف والناشر فقط، بواقع 90 ألف درهم لكل منهما، وإلى جانب ذلك تم تخصيص 300 ألف درهم لبرنامج ورشة العمل الذي أطلقته الجائزة في عام 2013.