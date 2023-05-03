«خشبة مكتبة محمد بن راشد».. جاهزة للمواهب الواعدة

بدأت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) استعداداتها لتنظيم الدورة الثالثة من مهرجان دبي للمسرح المدرسي خلال الفترة من الثامن وحتى 12 من مايو الجاري على مسرح مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة 10 مدارس ومؤسسات تعليمية في دبي، ستتنافس على جوائز المهرجان الهادف إلى اكتشاف المواهب المسرحية الطلابية وتطويرها وصقلها بطرق احترافية.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال المهرجان إلى الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية لطلبة ومشرفي المسرح في مدارس الإمارة، ورفع مستوى أنشطته فيها، فضلاً عن دعم المواهب الناشئة وحثّها على مواصلة مسيرة الإبداع، وتشجيعها على إنتاج الأعمال المسرحية المتنوعة بوصفها منتجاً فنياً وصناعة ثقافية قادرة على مواكبة التطورات المجتمعية، ما يسهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والفنون.

وقالت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة» فاطمة الجلاف، إن مهرجان دبي للمسرح المدرسي يسهم في دعم وتشجيع المواهب المسرحية الناشئة، ويرفد القطاع بدماء جديدة. وأضافت: «يحتاج القطاع المسرحي المحلي إلى مواهب ناشئة لضمان استدامته واستمراريته في إنتاج مشاريع فنية ومسرحية متنوعة، تعكس واقع مجتمعنا وإرثنا الإبداعي، وتبرز ثراء مشهدنا الثقافي والفني، وهو ما يجعل هذا المهرجان بمثابة شريان قادر على ضخ دماء جديدة في الحركة المسرحية الإماراتية».

وأشارت فاطمة الجلاف إلى أن «دبي للثقافة» تسعى عبر المهرجان إلى تعزيز دور القطاع المسرحي في الدولة، وخلق بيئة فنية وإبداعية قادرة على الارتقاء بالمواهب الواعدة، ودفعها نحو مواصلة تطوير شغفها بالفنون الأدائية، لافتة إلى أن المهرجان يجسد جهود دبي للارتقاء بالبيئة المدرسية، ويُعد خطوة تشجيعية لكل مدارس الإمارة ومؤسساتها التعليمية والتربوية للمشاركة في محافل الفنون الأدائية، والاستفادة منها عبر توظيفها في تحويل المواد المنهجية إلى نصوص درامية ومشاهد بصرية، تساعد على ترسيخها في عقول الطلبة، والمساهمة في غرس القيم التربوية والأخلاقية، وإذكاء الروح الوطنية في نفوسهم.

وكشفت «دبي للثقافة» عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان التي يترأسها الفنان مرعي الحليان، وتضم في عضويتها الفنان والمخرج محمد سعيد السلطي، والفنان حسن يوسف البلوشي، وسيتوليان مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على جوائز المهرجان، حسب المراحل التعليمية (الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة) ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي وغيرها.

وسيشهد المهرجان على مدار أيامه تقديم 10 عروض مسرحية؛ إذ ستفتتح فعالياته بعرض مدرسة الراية للتعليم الثانوي (بنات)، يليه عرض مدرسة القيم (الحلقة الثانية)، وكذلك مدرسة أم سقيم للبنات، بينما سيشهد اليوم الثاني عروض مجمع زايد التعليمي بالبرشاء، ومدرسة محمد بن راشد للتعليم الثانوي (بنين)، أما اليوم الثالث فيتضمن عروض مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي (الحلقة الثانية)، وروضة ومدرسة الليسيلي (الحلقة الأولى والثانية والثالثة بنات)، ومدرسة راشد بن سعيد (الحلقة الثالثة بنين)، بينما تقدم مدرسة الألفية للتعليم الأساسي (الحلقة الثانية)، ومدرسة محمد نور للتعليم الأساسي للبنين (الحلقة الثانية)، عروضهما في اليوم الرابع من المهرجان الذي يُسدل ستاره في 12 الجاري بحفل الختام والإعلان عن الفائزين.

بالعربية الفصحى

يستهدف مهرجان دبي للمسرح المدرسي الطلبة من الصف الرابع وحتى الـ12، وتتضمن شروط المشاركة فيه أن تكون العروض جماعية ومقدمة باللغة العربية الفصحى وتراوح مدتها ما بين 15 و45 دقيقة، وأن تراعي في نصوصها عادات وتقاليد المجتمع المحلي.

• 10 مدارس ومؤسسات تعليمية تتنافس على جوائز المهرجان.