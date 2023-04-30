الماراثون الخيري الـ 10 يرفع شعار «الحركة هي الحياة»

تنطلق اليوم منافسات الماراثون الخيري الـ10، الذي تنظمه جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار «الحركة هي الحياة».

ويستهدف الماراثون، الذي يسعى إلى استقطاب أكثر من 8000 متسابق، كل أفراد المجتمع، لاسيما طلبة المدارس والجامعات والنوادي الرياضية والمستشفيات وذوي الإعاقة، إذ يهدف الماراثون إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمرض التهاب المفاصل، إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى، وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي تشهدها الشارقة، والتي تجمع بين الجوانب الصحية والإنسانية والرياضية.

ويشهد الماراثون - الذي ستنطلق فعالياته هذا العام على امتداد كورنيش الممزر - باقة من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية والترفيهية المبتكرة، التي تنُظمها الجمعية للمرة الأولى، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وإدارة التثقيف الصحي، من أبرزها عقد يوم علمي توعوي بالتزامن مع الماراثون، بمشاركة نخبة من أطباء الروماتيزم والتغذية والمختصين الصحيين والرياضيين، إلى جانب إطلاق فعاليات مبتكرة تقدم فحوصاً طبية واستشارات مجانية وأنشطة ترفيهية ورياضية.

وينقسم الماراثون الخيري إلى أربع مراحل حسب أعمار المشاركين وقدراتهم البدنية، إذ تخصص الأولى منها البالغة مسافتها 10 كيلومترات للمشاركين فوق 19 سنة، فيما ستشارك في المرحلة الثانية البالغة مسافتها خمسة كيلومترات الفئة العمرية من عمر 16 سنة وما فوق، أما المرحلة الثالثة (2.5 كيلومتر) فتخصص للفئة العمرية من عمر ثماني سنوات وما فوق، والمرحلة الأخيرة (كيلومتر واحد) «مشي المرح» وهي مفتوحة لجميع الأعمار وكبار السن والمرضى والعائلات، وسيتم في ختام السباق تكريم الفائزين في مختلف مراحل السباق، إضافة إلى تقديم جوائز عينية ومادية.