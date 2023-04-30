«معرض تونس» يكشف عن الفائزين بجوائز الإبداع الأدبي

أعلنت لجنة تنظيم الدورة الـ37 لمعرض تونس الدولي للكتاب، أول من أمس، عن أسماء الفائزين بجوائز الإبداع الأدبي والفكري لهذا العام في مجالات الرواية والقصة والشعر والترجمة والدراسات الإنسانية.

ذهبت الجائزة في مجال الرواية إلى مريم سلامي، عن روايتها الصادرة بالفرنسية «أغار من النسيم الجنوبي على وجهك»، ونزار شقرون، عن روايته الصادرة بالعربية «زول الله».

وفاز بالجائزة في مجال الأقصوصة حسن مرزوقي، عن مجموعته القصصية «النذر» الصادرة ضمن سلسلة «براءات» عن دار المتوسط.

وحصل خالد الماجري، على جائزة الشعر عن ديوان «القرية»، فيما حصل محمد أبوهاشم محجوب، على جائزة المعرض في الكتابات الفلسفية عن كتاب «في استشكال اليوم الفلسفي.. تأملات في الفلسفة الثانية».

وذهبت جائزة الدراسات الإنسانية والأدبية مناصفة إلى محمد القاضي، عن كتابه «مداد الذات: بحث في أدب الأخبار عند الصولي»، ومحمد كرو، عن كتاب «جمنة.. واحة الثورة» الصادر باللغة الفرنسية.

وفاز جلال الدين سعيد، بجائزة الترجمة عن ترجمته لكتاب «مقالات» للفرنسي ميشال دي مونتاي، فيما ذهبت جائزة أفضل ناشر إلى «دار كلمة»، وفازت بجائزة النشر الخاصة بالأطفال واليافعين «دار بوب ليبريس للنشر».

وشمل حفل توزيع الجوائز، الذي نظم في بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» بقرطاج، تكريم عدد من الكتاب والأكاديميين، وهم: نافلة ذهب وعمار المحجوبي وعمر بلهادي وحمادي صمود وفضيلة الشابي. ويستمر المعرض إلى السابع من مايو المقبل.

جائزة الرواية ذهبت إلى مريم سلامي، عن روايتها الصادرة بالفرنسية «أغار من النسيم الجنوبي على وجهك».