«مهرجان رمضان» يتواصل في أجواء احتفالية بالشارقة

يواصل مهرجان رمضان الشارقة بدورته الـ33 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تقديم مفاجآته لسكان وزوار الشارقة التي تستعد لعيد الفطر السعيد، بمجموعة من الفعاليات الترفيهية والأجواء الاحتفالية في مراكز التسوق بمختلف أنحاء الإمارة.

ومع بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ازدحمت الأسواق بالعائلات لشراء مستلزماتهم واستكمال احتياجاتهم استعداداً لاستقبال عيد الفطر، إذ تشهد آلاف المحال التجارية المشاركة في مهرجان رمضان الشارقة، إقبالاً لافتاً خلال هذه الأيام، إذ يقدم معظمها تخفيضات على مختلف السلع والمعروضات، وصلت إلى أكثر من 75%، فضلاً عن باقة من التجارب ومجموعة من العروض الترفيهية، والأنشطة التسويقية المبتكرة، وسط أجواء احتفالية في أرجاء الإمارة. وستشهد أمسيات العيد في العديد من مراكز التسوق سحوبات على جوائز كبرى، وجوائز يومية للمتسوقين، الذين سيكونون أيضاً على موعد مع تجارب المرح المخصصة للعائلات، التي تلبي احتياجاتها من الترفيه والتسوق والمتعة، من خلال برنامج حافل بالعروض الترويجية، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي ستقدمها مجموعة من الوجهات والمعالم السياحية ومراكز التسوق المميزة التي تشتهر بها الشارقة.

من جهته، أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، مال سعيد بوزنجال، أن الغرفة ممثلة في اللجنة التنظيمية لمهرجان رمضان الشارقة حريصة على التعاون مع شركائها من مراكز التسوق، وجميع المشاركين في المهرجان، وتسخير كل إمكاناتها المتاحة لتسهيل مشاركتهم، وتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم هذه الفعاليات المرتبطة بالشهر الفضيل وأيام العيد، لتعزيز مكانة هذا الحدث المهم الذي يعتبر واحداً من أبرز الأحداث ضمن تقويم الشارقة السنوي لقطاع التجزئة، ويتضمن العديد من تجارب التسوق، وفرص الربح الوفير، إلى جانب أنشطة وفعاليات ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة، بما يضمن لهم قضاء أوقات ممتعة، والاحتفال بأجواء العيد في كل مناطق الشارقة، مشيراً إلى أن الفعاليات تبرز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للزيارة والاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والتجارب التي تضفي أجواء البهجة والفرح خلال عطلة العيد.