فنون أرمينيا التراثية تتألق على مسرح «العويس الثقافية»

قدمت فرقة «بروف آرت دانس» الأرمينية، حفلاً فنياً على مسرح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حضره عدد كبير من الجمهور الذواق، حيث أدت الفرقة ألواناً من فنون أرمينيا وموسيقاها بمهارة نالت الإعجاب.

حضر الحفل عبدالحميد أحمد، أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والمطران ميسروب ساركيسيان، مطران الأرمن في دولة الإمارات، والسفير كيغام غريبجانيان، سفير جمهورية أرمينيا في الإمارات، وشخصيات عامة من الجالية الأرمنية، ومثقفين وإعلاميين وغيرهم من المهتمين وأصدقاء المؤسسة.

قدمت الفرقة خلال ساعتين رقصات وأغنيات تراثية، برزت فيها الأزياء الأرمينيّة التقليدية المزركشة والملوّنة التي تم صنعها وحياكتها بمهارات يدوية، تناغمت عزفاً وغناءً ورقصاً بمصاحبة الآلات الموسيقيّة التقليدية التي تستلهم تراثيات البيئة الأرمينية الخصبة بسائر مكونات نسيجها الاجتماعي.

واشتمل البرنامج على 15 قطعة فنية هي من عمق الثقافة الأرمينية العريقة مثل: رقصة (فالس) ومعزوفة (سارناد) ورقصة (فاسبوراكان) وأغنية (الحياة والقتال) ورقصة (كوتشاري) وداهول (أرتساخ) ومعزوفة (كارافان) ورقصة (ألوان أرمينيا) وأغنية (وردة في الحديقة) ورقصة (كيندو) وأغنية (النسر) ورقصة (سايات نوفا) ورقصة (السيف) ورقصة (شالاخو) ورقصة (شوشي).

وفي ختام الحفل، قدم الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية درعاً تذكارية لقائد الفرقة وشهادات تقدير لأعضائها، وشكرهم على ما قدموه من فن رفيع عَكَس تراث شعب عريق وأصيل.

يذكر أن فرقة «بروف آرت دانس» واحدة من أشهر فرق الرقص في أرمينيا.