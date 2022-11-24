«روح الإمارات» بالألوان المائية

أعلنت الجمعية الدولية للألوان المائية – فرع دولة الإمارات، عن إطلاق معرضها الفني السنوي، تحت عنوان «روح الإمارات»، وذلك بهدف التواصل مع الفن والثقافة الإماراتية. يعزز المعرض الفن المستدام، كما سيضم أكثر من 50 فناناً ومبدعاً إماراتياً.

يأتي الحدث بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات، حيث يقام المعرض في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2022 في كل من جامعة دبي، والجامعة الكندية في دبي، ومركز دبي المالي العالمي DIFC Gate Avenue.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المجتمع الفني، الذي يضم مجموعة متنوعة من الفنانين الإماراتيين والعالميين، كما سيتضمن المعرض قسماً مخصصاً للفنانات الإماراتيات، مع التركيز بشكل خاص على إسهام أصحاب الهمم في مجتمع الفن.

وقال المدير العام بصندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن مبادرة «روح الإمارات» مثال حقيقي لإبراز المواهب الإماراتية الغنية، والثقافة السائدة، فإن عرض الاستدامة من خلال الفن يمكن أن يشرح ويفسر هذه الأبعاد، فنحن للمرة الأولى في تاريخ الإمارات نرى الفنانين الإماراتيين والمقيمين يجتمعون، ويتعاونون في مبادرات التنمية المستدامة من خلال الثقافة.