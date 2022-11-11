«المونديال» يفتح شهية عشاق «الساحرة المستديرة» للقراءة

مع اقتراب انطلاقة مونديال كأس العالم 2022، تبرز «الساحرة المستديرة» على أرفف كتب معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهي تحرص على إمداد الشباب وعشاق الرياضة الأشهر عالمياً بكل التفاصيل التي تهم مختلف فئاتهم وتخصصاتهم، من شباب يتوق إلى معرفة تفاصيل سيرة حياة أبطالها، ومتخصصين يرغبون في الاطلاع على آخر مستجدات قوانينها، وما بين هؤلاء وأولئك هناك أشخاص لا يعرفون سبب عشقهم لها، إلا أنها تعود بهم إلى الذكريات، إلى لحظات عاشوا فيها متعة انتصار فريقهم المفضل صغاراً، ولم يزل ينمو معهم الشغف بها على مدار سنوات حياتهم، وبين أرفف المعرض خمسة من أبرز الإصدارات التي ينصح بها عشاق كرة القدم، بمناسبة اقتراب المونديال، حيث تتميز بتنوع فئاتها المستهدفة، وغنى موضوعاتها، وجاذبية محتواها، «مئة من عظماء الكرة»، ويتوافر الكتاب على 100 من أشهر لاعبي كرة القدم الذين حفروا أسماءهم في سجل الأبطال، ومن خلال كتاب «الموسوعة الفنية لكرة القدم»، للكاتب المردني محمد علي جلال، ما يجعل القارئ على دراية بقوانين اللعبة ومبادئها الأساسية، والأساليب القيادية التي يعمل بها القائمون عليها، وسلسلة «هدف»، وهي مخصصة للأطفال الذين لا يقل شغفهم بكرة القدم عن الكبار، وهي عبارة عن كتيبات صغيرة مع إصدار مستقل للتطبيقات، وتستثمر كرة القدم في تنمية مهارات الأطفال المعرفية، «كرة القدم.. سحر الرياضة المستديرة»، للدكتور طارق سعد حبيب، ليمنح محب الكرة وجبة خفيفة وسريعة حول معلومات مجملة عنها، مثل البطولات العالمية، ومعلومات عن كأس العالم وتنظيمه، و«إعداد وتدريب اللاعبين بكرة القدم»، ويتضمن خلاصة تجارب معرفية لأربعة أكاديميين، ويعد مرجعاً مهماً لطلاب وأكاديميي تخصصات التربية البدنية الجامعية.