صاحب «بيغ نيت» يتحدث عن صناعة الرسوم المتحركة

في قاعة الاحتفالات، كان تلاميذ المدارس على موعد للقاء الكاتب ورسام القصص المصورة الأميركي لينكون بيرس، الذي عُرف بابتكاره سلسلة قصص «بيغ نيت» المصورة، ليتحدث عن صناعة الرسوم المتحركة وعالمها، ويكشف عن رحلته في الفن.

وفي مستهل الجلسة، خاطب بيرس الأطفال الذين امتلأت بهم القاعة، معرفاً بنفسه وأسلوب عمله على القصص التي يعرفها الجمهور، خصوصاً بعد تحويلها هذا العام إلى مسلسل تلفزيوني يعرض على منصة «بارامونت بلس» الرقمية الأميركية.

وقال لينكون بيرس إنه لطالما أحب القصص المصورة منذ طفولته، لأن سرد القصص الممزوج بين الرسوم والكلمات هو ما أمتعه أكثر من الكتب السردية، سائلاً الأطفال عما يضحكهم أكثر: «رؤية شخصية مصورة تلطخ وجهها بكعكة، أم قراءة ذلك مكتوباً كنص؟».

وأوضح بيرس أن أهم جزء من صناعة القصص المصورة هو الكتابة، لأنها المفتاح لسرد القصة، واستطرد بالقول إن أصعب تحدٍّ يواجهه عند تأليف قصة جديدة هو أن يأتي بالأفكار الطريفة، فيما تنساب الرسومات من يده لاحقاً بسهولة.

وأكد ضرورة أن يحاول الراغبون في رسم القصص المصورة، نسخ الشخصيات التي يحبونها في رسوماتهم، لأنها تعتبر الطريقة الأمثل لتدريب الرسام على تطوير موهبته.