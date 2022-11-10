مريم امجون تشارك في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بقراءة بعض الجمل من كتاب "قصتي".. فيديو

الفائزة بتحدي القراءة العربي في نسخته الثالثة، مريم امجون، تشارك في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بقراءة بعض الجمل من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تحدث فيها سموه عن سيرة والدته الشيخة لطيفة.

ويقام الآن الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة من "تحدي القراءة العربي"، الذي تنظمه "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"على مسرح دار الأوبرا في دبي.

برعاية وحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور 2000 مشارك من نجوم "التحدي" وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات، على مستوى الدول العربية والجاليات.

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الفائزة بتحدي القراءة العربي في نسخته الثالثة، مريم امجون، تشارك في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بقراءة بعض الجمل من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تحدث فيها سموه عن سيرة والدته الشيخة لطيفة#تحدي_القراءة_العربي @ArabReading#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ew1c9rMLvC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2022

دموع مريم أمجون تسبق حروفها وهي تقرأ المقطع الخاص بوفاة الشيخة لطيفة من كتاب "قصتي"@ArabReading #تحدي_القراءة_العربي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/nTvroBZEke — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2022

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بث مباشر للحفل الختامي لتتويج بطل الدورة الـ6 من "تحدي القراءة العربي"