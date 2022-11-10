"أبو" والطفل مصطفى قدورة يؤديان الأغنية الرسمية للحفل الختامي لتحدي القراءة العربي.. فيديو

أدى الفنان المصري "أبو" والطفل مصطفى قدورة الأغنية الرسمية للحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة من "تحدي القراءة العربي"، الذي تنظمه "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"على مسرح دار الأوبرا في دبي.

برعاية وحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور 2000 مشارك من نجوم "التحدي" وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات، على مستوى الدول العربية والجاليات.

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الفنان المصري "أبو" والطفل مصطفى قدورة يؤديان الأغنية الرسمية للدورة السادسة من تحدي القراءة العربي على مسرح دار الأوبرا في دبي @ArabReading#تحدي_القراءة_العربي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ltfRvfZSCR — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2022

بث مباشر للحفل الختامي لتتويج بطل الدورة الـ6 من "تحدي القراءة العربي"