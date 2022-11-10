السورية شام بكور أصغر المتسابقات تحظى بتشجيع كبير خلال اختبارها من قبل لجنة تحدي القراءة العربي.. فيديو

حظت الطفلة السورية شام بكور أصغر المتسابقات، 7 سنوات، بتشجيع كبير من الجمهور خلال اختبارها من قبل لجنة تحدي القراءة العربي بنسخته السادسة، وذلك أثناء الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة من "تحدي القراءة العربي"، الذي تنظمه "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"على مسرح دار الأوبرا في دبي.

برعاية وحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور 2000 مشارك من نجوم "التحدي" وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات، على مستوى الدول العربية والجاليات.

السورية شام بكور أصغر المتسابقات، 7 سنوات، تحظى بتشجيع كبير من الجمهور خلال اختبارها من قبل لجنة تحدي القراءة العربي بنسخته السادسة@ArabReading#تحدي_القراءة_العربي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/yKEe47zjbA — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2022

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