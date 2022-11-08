«من الكثبان إلى الأشجار».. إبداع يجسد مفهوم الاستدامة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن دعمها للعمل الفني التركيبي الذي أنجزته شركة «أرض كُلكتف»، وتشارك به في النسخة الثامنة من أسبوع دبي للتصميم، الذي يستضيفه حي دبي للتصميم.

«من الكثبان إلى الأشجار».. عنوان العمل الفني التركيبي الذي يقدم تصوراً لمستقبل البناء والإبداع في المنطقة، إذ يستند في مكوناته على مجموعة من المواد المستدامة والمعاد تدويرها، مثل بذور التمر، ورمال الصحراء والألياف النباتية.

وأكدت مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» خلود خوري، أن «الابتكار والتنمية المستدامة والتراث البيئي من الأمور المهمة بالنسبة لـ(دبي للثقافة)»، معربة عن أملها بأن يحفز العمل الفني التركيبي الجديد أصحاب المواهب الإبداعية على استخدام المواد المبتكرة والمستدامة في تصاميمهم وأعمالهم الفنية، وتشجيعهم على مزيد من الاستكشافات الإبداعية المستدامة مستقبلاً.

وسيعرض العمل التركيبي في الشرفة الشمالية ضمن فعاليات معرض الهندسة المعمارية، إذ يتميز باعتماده على مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها، والتي تستخدم في عناصر التصميم الداخلي والبناء والهندسة المعمارية، وهو مستوحى من دورة حياة الخامات المستخدمة في العمل.

يُشار إلى أن العمل صمم بطريقة مبتكرة تتيح لـ«دبي للثقافة» إمكانية تفكيكه، بعد اختتام مشاركتها في أسبوع دبي للتصميم، وإعادة تركيبه وعرضه في فعاليات أخرى تُقام في مواقع مختلفة في أرجاء دبي.

خلود خوري:

«العمل الجديد يحفز أصحاب المواهب الإبداعية على استخدام المواد المبتكرة والمستدامة».