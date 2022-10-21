«صندوق القراءة».. الكتاب سلوك مجتمعي وعادة يومية

متسلحة بباقة متنوعة من الفعاليات المختلفة، أطلقت «دبي للثقافة» فعاليات مبادرة «صندوق القراءة» في «مردف سيتي سنتر» بدبي، وتستمر الفعاليات حتى 28 أكتوبر الجاري، ويمثل الحدث عودة إلى هذه المبادرة السنوية بنسختها الواقعية، بعد توقف بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويتضمن الحدث عدداً كبيراً من الفعاليات المجانية الموجهة لأفراد المجتمع.

شهر القراءة

تحرص المبادرة على ترسيخ قيمة القراءة والاهتمام بغرس عادة القراءة واقتناء الكتاب لدى أفراد المجتمع، خصوصاً صغار السن، لتتحول القراءة إلى سلوك مجتمعي دائم، وتم إشراك كل أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم، لتعزيز ثقافة القراءة لديهم وجذبهم لها من خلال فعاليات متنوعة تهدف لجعلها أسلوب حياة، وجزءاً من الممارسات اليومية لأفراد المجتمع كافة.

مدارس الحياة

وقالت ضابط أول في مكتبات دبي العامة التابعة لـ«دبي للثقافة»، نورة الغافري لـ«الإمارات اليوم»:«تعتبر مبادرة صندوق القراءة إحدى مبادرات (مدارس الحياة)؛ وهي مبادرة مجتمعية سنوية تهدف إلى إحياء عادة القراءة من خلال الفعاليات المتنوعة، حيث تضمنت الفعالية برنامجاً شاملاً لجميع الأعمار وشرائح المجتمع المختلفة».

وكشفت أن «المبادرة تضم أنشطة وفعاليات منوعة كالجلسات الأدبية، وسرد القصص للأطفال وورش العمل التفاعلية التي تناقش القضايا الثقافية المهمة، وغيرها من الأنشطة كأمسيات شعرية وأدبية باللغتين العربية والإنجليزية، لحرصنا على إشراك جميع فئات المجتمع من جميع الجنسيات في هذه المبادرة المجتمعية التي تهدف إلى بناء مجتمع قارئ».

كوكبة من الأدباء

تتضمن الفعاليات مشاركة كوكبة من الأدباء والمبدعين والمتحدثين من الإمارات في جلسات حوارية غنية بالموضوعات القيّمة، بالإضافة إلى أمسيات شعرية تثري تجربة الحضور بباقات من أجمل ما كتب شعراء الإمارات الشباب، مثل بدرية الشامسي، وأصغر رائدة أعمال وناشرة إماراتية ومؤسسة مكتبة ودار نشر رينبو جمني، الظبي المهيري، علاوةً على صباح ديبي، ومريم الجمال، ونادية النجار، ومها شهاب.

كما تقدم الكاتبة والمحامية عائشة الظاهري ورشة للجمهور لتزويدهم بالمهارات الأساسية لتأليف كتابهم الأول، وورش مع مريم الزعابي من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن الحرف اليدوية المتنوعة للجدّات، مثل التطريز وصنع السلال، وغيرهما، فضلاً عن ورشة صنع الأوريجامي والتي تقوم بها كل من شيخة محمد وبدرية عبيد من مكتبة حتا، وأخرى مع الكاتب والرسام فيصل القاسمي تحمل عنوان «هندسة الرسم» تهدف إلى التعرّف إلى المبادئ الأساسية لرسم البورتريه.

أصحاب الهمم

تخصص المبادرة فعاليات خاصة لأصحاب الهمم، وإشراكهم في الفعاليات المجتمعية بتقديم ورش عمل منوعة بالاستعانة بأصحاب الخبرة، حيث تم التعاون مع الممثلة المسرحية التلفزيونية نصرة المعمري لتقديم ورشة «صناعة الدمى» التي تمكن الأطفال من أصحاب الهمم من صناعة الدمى، كما سيتم تقديم ورشة «وجوه تتشكل»، أيضاً، والتي يتعلم فيها المشاركون عملية تشكيل الوجوه بطريقة درامية - فنتازيا باستخدام أدوات متنوعة، بالإضافة إلى ورشة عمل صناعة قوالب التيرازو التي تقدمها أخصائي إبداع وابتكار إيمان نورالدين الشبراوي.

فعاليات

يضم الحدث مجموعة ثرية من الجلسات الحوارية القيّمة للفئات العمرية الأكبر سناً، وتتنوع المحاور بين ثقافة تربية الطفل، والنقد الأدبي وأهميته في تحليل القراءة، وحوارات وقراءات في الشعر، وورشة الصفات الشخصية مفتاح النجاح، والوعي الكامل للحياة، والسنع الإماراتي وغيرها من الورش والجلسات المنوعة بمشاركة أدباء ومتحدثين وباحثين ومبدعين من الإمارات، مثل: الباحث في التراث سالم هلال، والباحث والفنان علي العبدان، رولا البنا، والإعلامية صفية الشحي، والمهندس ناصر بن حماد، والشاعر أحمد العسم، والشاعرة مريم الزرعوني. جيل مثقف

تركز مبادرة صندوق القراءة على أهمية القراءة ومشاركة الأطفال في الورش التفاعلية التي تقام بهدف غرس حب القراءة في نفوسهم منذ الصغر وبناء جيل مثقف، حيث تعد هذه الفعالية جزءاً من الالتزام بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026. ويهدف مشروع «مدارس الحياة» إلى بناء المهارات الثقافية والإبداعية والحياتية للناشئة والكبار وأصحاب الهمم في دبي، من المواطنين والمقيمين، عبر بيئة تعليمية مبتكرة وفق معايير عالمية.

نورة الغافري:

«مبادرة مجتمعية تهدف إلى إحياء عادة القراءة من خلال الفعاليات المتنوعة».

يشارك في الفعاليات كوكبة من الأدباء والمبدعين في جلسات حوارية غنية.