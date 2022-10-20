للأطفال حصة كبيرة في «الشارقة للكتاب».. 623 فعالية من الترفيه والتعليم

تعود فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41، التي تنطلق في الفترة ما بين 2-13 نوفمبر المقبل في إكسبو الشارقة، لتبحر مع الأطفال في عوالم المعرفة والمرح، من خلال 623 فعالية متنوعة تتضمن سلسلة من المسرحيات والعروض الترفيهية والتعليمية التي يشارك فيها 45 متخصصاً من 14 دولة في العالم.

ويسعى المعرض، الذي ينطلق تحت شعار «كلمة للعالم»، من خلال فعاليات الطفل، إلى غرس حب الكتاب في نفوس الأطفال، وتعزيز شغفهم بالقراءة، وترسيخ دور الترفيه في خلق الدافع لديهم لاكتساب المعارف، إذ يخصص سنوياً برنامجاً حافلاً بالفعاليات العلمية والإبداعية التفاعلية التي تجمع الصغار في فضاء من التعلم والمتعة.

وينظم المعرض خلال دورة هذا العام 123 عرضاً تتنوع بين المسرحية والعروض الجوالة التي تقودها شخصيات محببة للأطفال، ويشارك فيها 22 فناناً وعارضاً من ثماني دول، برفقة الآلات الموسيقية التي تعزف سيمفونياتها الغنائية، وتلفت إليها أنظار الأطفال في رحلتهم للبحث عن كتابهم المفضل.

وفي عرض غنائي مسرحي، يرافق زوار المعرض من الأطفال لعبة حزينة في متجر ألعاب مهجور، وبمزيج من التشويق والإبداع البصري والموسيقي، يتعرف الصغار الى أضرار التعلق الزائد بالألعاب الإلكترونية، ويتفاعلون مع اللعبة بطلة القصة، التي هجرها الأطفال منذ زمن بعيد، وأصبحت وحيدة حبيسة جدران المتجر.

وفي عرض فني راقص، تتحول أعمدة الإنارة إلى شخصيات متحركة ترافق زوار المعرض، حيث تسير في الساحات بعروضها المميزة، وأضوائها المذهلة، وألوانها المزخرفة.

ينظم المعرض فعالية استعراض فني كوميدي هادف، للمهرج بينوكيو، الذي يتجول على الجليد، ويتميز بشخصيته الشهيرة ذات الأنف الذي يزداد طولاً عندما يكذب.

ولطالما كان الرسم فضاءً واسعاً للإبهار البصري، ومع الرسام السريع الذي يتجول في جنبات المعرض، يفتح المعرض فرصة فنية يتعرف من خلالها الأطفال الى جماليات الرسم ومهارات السرعة في مزج الألوان والخطوط لتقديم لوحات جميلة. في حين تقدم لهم ورشة «علوم البلاستيك» تجربة رائدة تجمع بين التوعية والترفيه والمعرفة، يتعرف الأطفال من خلالها الى أسرار عالم إعادة التدوير، بأسلوب ساحر ومشوق، يجعلهم جزءاً من المغامرة.

كما يستضيف المعرض، على مدى 12 يوماً، مجموعة من الفعاليات وورش العمل المتنوعة التي تستهدف الأطفال، وتناسب مختلف الفئات العمرية.