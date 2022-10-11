«الظفرة» يبدأ «ترصيص الإبل» 16 أكتوبر الجاري

يبدأ مهرجان الظفرة استقبال الإبل لتركيب الشريحة الإلكترونية «الترصيص»، خلال الفترة من 16 ولغاية 26 أكتوبر الجاري، وذلك في أربعة مواقع مختلفة في كل من (غياثي، مدينة زايد، رزين، سويحان)، للتسهيل على ملاك الإبل.

ويأتي ترصيص الإبل ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق الدورة الـ16من مهرجان الظفرة، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري ولغاية 31 يناير المقبل، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

ويهدف مهرجان الظفرة إلى توحيد المعايير والشروط والأحكام وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في المزاينات والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة والإسهام في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتسليط الضوء على المنطقة وتعزيز مركز أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل وتعزيز مكانتها منصة إقليمية وعالمية.