جائزة نوبل للكيمياء تذهب إلى 3 علماء

فاز ثلاثة علماء، وهم كارولين بيرتوزي وباري شاربليس (أميركا) ومورتن ميلدال (الدنمارك) بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2022 اليوم الأربعاء، تقديراً لإسهاماتهم في «تطوير الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة».

ويعد شاربليس (81 عاماً) خامس شخص يفوز بالجائزة مرتين، ليحقق إنجازاً نادراً.

وتصدر الجائزة عن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (915.072 دولار).

