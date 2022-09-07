«نافورة النخلة» تحتفي بمواهب صاعدة في المنطقة

أطلقت «ذي بوينت»، الوجهة البحرية التابعة لشركة «نخيل» في «نخلة جميرا» بدبي، «RELM» التي تحتفي بالموسيقيين المحليين الصاعدين، وهي منصة جديدة تهدف إلى دعم المواهب الموسيقية في المنطقة ومساعدتها على الارتقاء بحياتها المهنية إلى مستويات جديدة.

وتمثل المبادرة خطوة جديدة على مستوى المشهد الموسيقي، كونها تسعى إلى التعرّف إلى المواهب الصاعدة في العالم العربي والاحتفاء بها ودعمها، بالشراكة مع «تيك توك»، و«أنغامي».

وسيضم برنامج RELM الخاص بـ«ذي بوينت»، مجموعة من الفنانين هم: ساندرا ساهي، المغنية وكاتبة الأغاني البلجيكية من أصول عراقية، ونغم دعبل، الفنانة والملحنة والمغنية السورية، بالإضافة إلى حمدان العبري (المعروف أيضاً باسم عبري)، المغني وكاتب الأغاني الإماراتي، وليا مخول، المغنية والعازفة الفرنسية من أصول لبنانية، ونويل خرمان، المغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية.

وأعلنت «ذي بوينت»، أنه سيتم تصميم عرض نافورة النخلة المنتظم بشكل فريد من نوعه بما يتماشى مع البرنامج ليضم أحدث أغاني عدد من الفنانين، على أن تضاف إلى مجموعة عروض نافورة النخلة السنوية التي ترقى إلى مستويات عالمية. وسيعرض البرنامج محتوى أُعدّ خصيصاً للمناسبة، بالإضافة إلى زيادة الظهور عبر قوائم التشغيل الموسيقية مع «تيك توك» و«أنغامي»، وتنظيم ورش عمل بهدف مساعدة الفنانين للاستفادة من المنصات الرئيسة لتحقيق التقدم في حياتهم المهنية، وتعزيز حضورهم على الإنترنت.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل» عمر خوري: إن «المشهد الموسيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة يتطور بشكل كبير، وبات يتطلب منصة لا تكتشف هذه المواهب فحسب، بل ترعاها من أجل تحقيق النجاح المرجو، ومن هذا المنطلق وجدنا في (نخيل) فرصة لتوحيد الجهود مع شركاء يشاطروننا الرأي مثل (أنغامي) و(تيك توك) من أجل دعم الفنانين الصاعدين، وتزويدهم بالوسائل اللازمة للحصول على الظهور بشكل قوي، والتطور والارتقاء بمسيرتهم الموسيقية نحو آفاق جديدة».

وأضاف «نجحت (ذي بوينت) منذ انطلاقها في ترسيخ مكانتها كنقطة جذب تحتفي بالثقافة والموسيقى والفن، وهو ما يجعلها تتمتع بموقع فريد من نوعه يمكّنها من مواصلة هذا الزخم من خلال تسليط الضوء على المواهب الموسيقية التي تزخر بها المنطقة».

واحتفالاً بالذكرى السنوية الثانية لانطلاقة «نافورة النخلة»، ستستضيف «ذي بوينت» RELM FEST، وهو مهرجان موسيقي فريد من نوعه يمتد على مدار ثلاثة أيام، من 21 حتى 23 أكتوبر المقبل. وستشكل هذه المناسبة فرصة للتلاقي من خلال لغة الموسيقى، وسيشهد الحدث إطلاق النافورة خمسة عروض جديدة يتم الكشف عنها للمرة الأولى من خلال الحفلات الموسيقية الحيّة التي تضم الفنانين الخمسة على خلفية عروض النافورة المتناسقة المصممة خصيصاً لكل فنان. وسيعتلي الفنانون الخمسة أيضاً خشبة المسرح من أجل أداء مزيج من أغانيهم التي صدرت حديثاً. ومن المقرر أن يستضيف المهرجان مشاهير ومنسقي أغانٍ (دي جيه) من المنطقة، في حين سيشهد عروضاً حصرية لتناول المأكولات وخوض تجربة واقعية، بالإضافة إلى مشاهدة استعراض للألعاب النارية.

مبادرة مثالية

قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «أنغامي»، إيدي مارون: «تتلاءم مبادرة RELM بشكل مثالي مع هدفنا الأساسي في (أنغامي) ورؤيتنا المتمثلة في دعم وتمكين المواهب العربية الشابة من خلال صقل مواهبهم وتزويدهم بمنصة لمشاركة أصواتهم مع العالم، إذ نؤمن بالإمكانات التي يتمتع بها مشهد الموسيقى والترفيه في منطقتنا العربية، وهذه المبادرة هي فرصة مثالية لتوحيد الجهود مع كل من شركة نخيل و(تيك توك) لدعم الفنانين الصاعدين ومساعدتهم على تنمية مواهبهم والانتقال إلى الاحترافية». عمر خوري: «نجحت (ذي بوينت) في ترسيخ مكانتها كنقطة جذب، وستواصل هذا الزخم من خلال تسليط الضوء على المواهب الموسيقية التي تزخر بها المنطقة». 21 أكتوبر المقبل ينطلق مهرجان RELM FEST الموسيقي الذي سيمتد ثلاثة أيام.