مصر: الانتهاء من ترميم مقصورة «آمون رع»

أنهى مرممو وأثريو المجلس الأعلى للآثار المصري أعمال ترميم مقصورة «آمون رع»، إحدى المقصورات السبع الموجودة في معبد ستي الأول بأبيدوس في محافظة سوهاج.

وتأتي أعمال الترميم التي يشهدها معبد ستي الأول في الفترة الحالية، وغيره من المعابد والمواقع الأثرية بمختلف أنحاء البلاد، في إطار خطة تطوير المواقع الأثرية، بما يعمل على جذب الزائرين من المصريين والسائحين، وتشجيع منتج السياحة الثقافية الوافدة إلى مصر، حسب بيان أصدرته وزارة السياحة والآثار، أمس.