مجلة مجمع اللغة العربية بالشارقة تطل بحلة جديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عن «مجمع اللغة العربية بالشارقة» صدر عدد جديد من مجلته في حلّة جديدة، لتقدم لعشاق اللغة العربية محتوى علميّاً لغويّاً وأدبيّاً رصيناً يلبّي شغفهم بالاطلاع على الجديد من الدراسات والمقالات التي تكشف أسرار جماليات لغة الضاد، وعمق معانيها، وطبيعة التّحديات التي نجحت في التغلب عليها على مرّ العصور.

واستهل مواد العدد أمين عام المجمع ورئيس تحرير المجلة الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الذي كتب افتتاحية بعنوان: «الشارقة قلعة علم ومنارة ثقافة وصرح معرفة»، تطرّق فيها إلى مكانة الشارقة الرائدة في الميدان الثقافي واللغويّ. وقال: «يكفي الشارقة فخراً أنها عاصمة الكتاب دون منازع، وحاضرة الثقافة دون مقارع، وهو لقب مستحق قطفته عن جدارة واستحقاق، ومنذ 40 ربيعاً وهي تحفل بالكتاب، ويأوي إليها جيوش المثقفين، ويحتمي بحماها العلم، وتستظل بظلالها الوارفة الفنون».

وتضمن العدد في أبوابه التي امتدت على 80 صفحة مقالات ودارسات وإبداعات.

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