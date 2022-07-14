60 نشاطاً تفاعلياً تثري المخيم الصيفي لـ «أطفال الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستعد «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، لإطلاق مخيمها الصيفي، الذي يشتمل على ما يقارب من 60 دورة وورشة عمل متخصصة، إلى جانب العديد من الأنشطة الممتعة والرحلات الترفيهية، خلال الفترة من 18 الجاري، حتى 18 أغسطس المقبل، في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى الإمارة، مستهدفةً الأطفال ضمن الفئة العمرية من ست إلى 12 سنة.

وسيشهد المخيم باقة من الورش والفعاليات المتنوعة التي ستُنفذ ضمن المسارات المعتمدة في المؤسسة، في بيئة إبداعية جاذبة، وعلى أيدي نخبة من المختصين منها: ورش المهارات الحياتية كتصميم الأزياء، والخياطة، والطبخ، كما سيتمكن الأطفال من صقل مهاراتهم في صناعة المحتوى الإعلامي، والتعليق الصوتي، والتصوير الفوتوغرافي، وفن الوسائط المتعددة من خلال ورش متخصصة في هذا المجال.

أما في مجال تعزيز حب القراءة واللغات سيحظى الأطفال بالتعرف إلى مختلف الثقافات، منها الثقافة اليابانية واللغة الإسبانية، بالإضافة للمشاركة في الورش القرائية، وفن التدوين والرسائل؛ إلى جانب تنمية قدراتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا، من خلال ورش اكتشاف علوم الفضاء، والطيران؛ والكهرومغناطيسية؛ والتقنيات، والبرمجة السهلة، والربوتات والاستدامة الزراعية وغيرها.

في حين سيستمتع محبو الفنون التشكيلية والموسيقية والمسرحية؛ بالعديد من الدورات والورش من أبرزها: فن الكولاج لتعريفهم بفن النسيج بالصوف، وفن التصميم ثلاثي الأبعاد، ولوحة فنان، وفنون العرائس، والورش الموسيقية.

ولتعزيز صحة الأطفال وتنمية اللياقة البدنية، سيتضمن المعسكر العديد من الأنشطة الرياضية، كتعلم السباحة والشطرنج والمنافسات والتحديات وورش في التوعية الصحية.

ويهدف المخيم الصيفي إلى صقل مهارات الأطفال وتنميتها، وتعريفهم بثقافات مختلفة واستثمار طاقاتهم خلال العطلة الصيفية، بما يعود عليهم بالفائدة، بالإضافة إلى إكسابهم العديد من المهارات العلمية والعملية، من خلال الدورات والبرامج المطروحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news