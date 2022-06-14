55 لوحة عن واحة سيوة بريشة محمد عبدالجليل

المصدر: خالد محمود ■ القاهرة

افتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، والفنان الدكتور محمد الناصر معرض «أچبن نيسيوان» للفنان محمد عبدالجليل، أول من أمس، في قاعة صلاح طاهر.

وقال الفنان محمد عبدالجليل إن المعرض - الذي يعني البيت السيوي باللغة الأمازيغية ويمتد حتى 18 الجاري - يضم 55 لوحة زيتية مستوحاة من بيئة واحة سيوة الغنية بتراثها وفنونها وطبيعتها الخلابة، مشيراً إلى أنه حرص على زيارة واحة سيوة بعد أن قرأ عنها في رواية «واحة الغروب» للأديب المصري بهاء طاهر.

يُذكر أن عبدالجليل فنان تشكيلي ومصور فوتوغرافي ومدرب دولي معتمد للفنون التشكيلية تخرج في معهد إعداد الفنانين تخصص رسم وتصميم، واشترك في العديد من المعارض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news