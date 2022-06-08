10 فائزين بـ «نوبل» في «العلا»

المصدر: الرياض ■ الإمارات اليوم

استضافت مرايا، مركز الفعاليات والمؤتمرات متعدد الأغراض في محافظة العلا السعودية أكبر تجمع لأكثر العقول إبداعاً في العالم في مؤتمر الحِجر الثاني للحائزين على جائزة نوبل وأصدقائهم، خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو الجاري.

وجمع الحدث 10 فائزين بجائزة نوبل، من بينهم: رئيس بولندا الأسبق الحائز على جائزة نوبل للسلام ليخ فاونسا، إلى جانب فائزين بجائزة الملك فيصل العالمية، وجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وجائزة لويال - اليونسكو للمرأة في العلوم، وفائزين بجوائز البوليتزر.

وتناول الحدث موضوعه الرئيس وهو «فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة في أوقات مصيريّة» وسيعلن المشاركون عن التوصيات التي توصلوا إليها خلال المؤتمر في الأيام المقبلة، بهدف تحفيز صنّاع القرار في مختلف أنحاء العالم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة البشرية وتطورها في القرن الـ21.

كما استضافت مرايا أخيراً حفلات لفنانين مشهورين عالمياً، من بينهم ليونيل رتشي وأليشا كيز وأندريا بوتشيلي، علاوة على معارض الفن المعاصر.

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