هالة بدري: «دبي للثقافة» تدعم الأفكار المبدعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، هالة بدري، على دعم الهيئة لجميع المبادرات الهادفة إلى إثراء الساحة الثقافية، خصوصاً في مجال الفنون البصرية بأنواعها، عبر الأفكار والموضوعات المبدعة التي تطرحها.

وأضافت بدري، خلال زيارتها للمعرض الفني «في ظل غاف» بمكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، أن الأعمال التي يضمها المعرض لكوكبة من الفنانين والمصورين الإماراتيين والمقيمين، تتميّز بالعصرية والابتكار، وتعبّر عن المزيج الثقافي الفريد الذي يميّز المجتمع الإماراتي.

ونظم «في ظل غاف» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال الفترة من 11 مايو الماضي واستمر حتى الثاني من يونيو الجاري، بتنظيم من منشورات «غاف»، إذ احتفى بمبدعين شاركوا في مبادرة «فنان الشهر» التي أطلقتها «غاف» العام الماضي.

واطلعت هالة بدري على محتويات المعرض من أعمال فنية، تنوّعت ما بين الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي من إبداع الفنانين المشاركين، ومن أبرزهم، مجدي الكفراوي وسلمى المري وفريال البستكي، إضافة إلى المصورين أمل مراد، ويوسف القاسمي، وفيصل الريس، مشيدة بجهود وإبداعات الفنانين المشاركين في المعرض.

وتعمل «دبي للثقافة» على دعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين، واحتضانهم، وتوفير منصة تتيح لهم التواصل مع المجتمع الأوسع في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً للمبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة، شركات وأفراداً، من أنحاء العالم، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي فيها بما ينسجم مع محاور خطتها الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

المعرض تضمن أعمالاً تنوّعت ما بين الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي.

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