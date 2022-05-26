«أبوظبي للكتاب»: إلغاء مشاركة دارَي نشر خالفتا الملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أول من أمس، أنها ألغت مشاركة دارَي نشر خالفتا حقوق الملكية الفكرية وشروط المشاركة، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من الحدث الثقافي الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حتى 29 الجاري.

وأكد المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب سعيد حمدان الطنيجي، حرص المعرض على الوقوف وبشكل حازم أمام مختلف المخالفات التي تتعارض مع قوانين النشر وحقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، مشدّداً على ضرورة الالتزام بجميع القوانين واللوائح التي تضمن حقوق المؤلف والناشر على حدّ سواء.

وأشار الطنيجي إلى أن «المعرض وعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود، رسّخ مكانته الحاضنة للإبداع والمبدعين، وسمعته العالمية بوصفه منصة تستقطب سنوياً آلاف الناشرين العرب والأجانب وتدعمهم بمختلف سبل الارتقاء والنهوض بصناعة النشر»، موضحاً أن المركز يواصل تنفيذ القوانين، وتقف لجانه لمراقبة جميع دور النشر لرصد أي مخالفات، لافتاً إلى أن المعرض بتاريخه الطويل يقف بوجه التزوير أو المساس بحقوق الملكية الفكرية.

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