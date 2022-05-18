«علي.. الرفراف الشجاع» يوثق أياماً جميلة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أصدرت «منشورات القاسمي» أول عمل قصصي مصور للأطفال من عمر ست إلى تسع سنوات، بعنوان «علي.. الرفراف الشجاع»، من تأليف ورسوم ماريا آنّا مورينو، تزامناً مع انطلاق الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وكتبت المؤلفة في عبارتها الافتتاحية للقصة أنها أحبت أن توثق أياماً جميلة قضتها في مدينة كلباء، من خلال شخصية طائر رفراف اسمه «علي»، حاول أن ينقذ أصدقاءه الطيور، بمساعدة رجل طيب من أهالي المكان، لينطلق في رحلة شيقة من المغامرة لحماية بني جنسه، واستعادة صديقه المفقود. وتهدف القصة لتوعية الأطفال بأهمية الحفاظ على الطبيعة الساحرة التي تتميز بها مناطق الشارقة والدولة، وتعرِّفهم بأشكال الحياة البرية والبحرية.

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