النمسا تمنح «الشارقة للآثار» وسام الميدالية الذهبية

المصدر: الشارقة ■ وام

منح سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، الدكتور أندرياس ليبماه هولتمسان، وسام الميدالية الذهبية المقدم من وزارة التعليم والعلوم والبحوث الاتحادية في النمسا، إلى هيئة الشارقة للآثار، ممثلة في مدير عام الهيئة، الدكتور صباح عبود جاسم، ومدير إدارة الآثار بالهيئة، عيسى يوسف، تقديراً لجهودهما المبذولة في التعاون المشترك بين الهيئة وجمهورية النمسا في مجال التنقيب الأثري.

وأثنى سفير النمسا في الحفل على العلاقات الثنائية بين إمارة الشارقة وجمهورية النمسا في مجال التنقيب عن الآثار وأهمية المكتشفات الأثرية. وفي سياق متصل، نظمت هيئة الشارقة للآثار جلستين افتراضيتين، الأولى بعنوان «بانونيا في العصور الرومانية» قدّمها السفير النمساوي لدى الدولة. فيما قدّم الثانية رئيس البعثة الأثرية النمساوية العاملة في كلباء، الدكتور كريستوف شول.

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