العراق يودّع حسب الشيخ جعفر

المصدر: بغداد ■ رويترز

نعت الأوساط الثقافية والدوائر الرسمية في العراق، أول من أمس، الشاعر حسب الشيخ جعفر، الذي توفي عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض. وكتب الرئيس العراقي، برهم صالح، في حسابه على «تويتر»: «طائر الجنوب، الذي حلّق في الشعر العربي لعقود، شاعراً ومترجماً ومجدداً، رحل عن عالمنا». ولد جعفر عام 1942 في ناحية هور السلام بمدينة العمارة، وتلقى تعليمه المدرسي في محافظة ميسان، قبل أن يسافر في بعثة تعليمية إلى موسكو لدراسة الأدب.

حصل على ماجستير في الآداب عام 1965، ثم عاد إلى العراق ليعمل في الصحافة والبرامج الثقافية بالإذاعة، كما كان عضواً في الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء بالعراق من 1969 إلى مطلع التسعينات. وحصل الراحل على جائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للشعر لعام 2002-2003.

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