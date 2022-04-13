«بريق الذاكرة».. حكايات الماضي على مائدة أجيال المستقبل

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يستمر عرض برنامج «بريق الذاكرة» على قناة الوسطى من الذيد خلال شهر رمضان المبارك، إذ يستضيف في كل حلقة من حلقاته، التي تعرض يومي الثلاثاء والخميس، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، واحدة من الأمهات والجدات من أهالي بادية المنطقة الوسطى، التي تعود بأحاديثها إلى الأيام الماضية، وتسرد تجاربها وأحداث الزمن الذي عاشت فيه.

ويستعرض البرنامج حياة أهل البادية في الماضي بكل تفاصيلها، ودور المرأة كشريك للرجل في تشكيل المشهد الاجتماعي والثقافي عند سكان البادية منذ القدم وحتى الآن.

وتتحدث الإعلامية موزة الكتبي إلى ضيفة البرنامج، وتطرح عليها أسئلة متنوعة حول العادات التي توارثها أبناء البادية عن آبائهم وأجدادهم، والتقاليد التي كانت سائدة في ذلك الزمان، والأعمال التي كانت تشارك من خلالها المرأة البدوية في كل مجالات الحياة، بدءاً من أعمال المنزل وتربية الأولاد، إلى الإسهام في العمل، وطبيعة ما كانت تمارسه المرأة من أعمال شاركت فيها الرجل في تأسيس البيئة الاجتماعية البدوية الأصيلة بكل طبائعها ومفرداتها. وتتيح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لجمهورها، الذي لم يتمكن من مشاهدة برامج رمضان في وقت بثه على قنوات الهيئة، مشاهدته عبر منصة مرايا الرقمية بشكل مجاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news