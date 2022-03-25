محمية وادي الوريعة ضمن القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

تم إدراج أول محمية جبلية، وأول منتزه وطني على مستوى الدولة، محمية وادي الوريعة الوطنية في الفجيرة، ضمن القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي في الإمارات. وتم تقديم طلب ترشيح المحمية إلى مركز التراث العالمي التابع لـ«اليونسكو» لتقييمه بناءً على القيمة العالمية المتميزة للتراث الطبيعي لوادي الوريعة، وقامت هيئة البيئة بالفجيرة، بالتعاون مع إدارة التراث الثقافي بوزارة الثقافة والشباب، بإعداد وثيقة ترشيح رسمية، وتقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) من قبل اللجنة الوطنية لـ«اليونسكو» في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم هيئة البيئة حالياً بإعداد شرح مفصل لبيئة المحمية والتنوع البيولوجي فيها، وأهميتها الدولية للتقييم من قبل فرق «اليونسكو» العلمية.

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