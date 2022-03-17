ورش مجانية في «سكة للفنون والتصميم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن إعدادها باقة متنوعة من ورش العمل التفاعلية المجانية التي تتيحها لجمهورها ضمن الدورة العاشرة من «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، التي انطلقت أول من أمس، تحت شعار «نحتفي بالفن، نحتفي بالازدهار»، داعيةً الكبار والصغار إلى المشاركة في هذه الورش المبتكرة، التي توفر لهم فرصة مثالية لصقل مهاراتهم واكتشاف قدراتهم الإبداعية.

وسيتضمن المهرجان على مدار أيامه الـ10 برنامجاً يضم 60 ورشة عمل تُقام في أجواء ملهمة تحت إشراف «آرت دبي»، وتغطي جميع الأطياف الفنية، ضمن ثلاث فئات تشمل الفنون التشكيلية والتصميم والوسائط الجديدة، بمشاركة نخبة من المبدعين المحليين والعالميين. وتسعى «دبي للثقافة» من خلال هذه الورش إلى تلبية الاحتياجات المعرفية التقنية للعديد من المواهب الفنية الشابة، والإسهام في اكتشاف المواهب الكامنة لدى الصغار واليافعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من أجل تنميتها وتطويرها.

كما تسعى أيضاً إلى تسليط الضوء على حي الفهيدي التاريخي كوجهة سياحية ثقافية، والتشجيع على زيارته، وذلك كجزء من حملة «وجهات دبي – موسم الفن»، التي أُطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وتضم سلسلة ورش الفنون التشكيلية مختلف أنواع الأعمال الفنية، وأبرزها: عمل المجسمات باستخدام الورق المقوى، الرسم، صنع الصابون، الزخارف الإسلامية، الأصباغ الطبيعية، الكولاج، الفخار، الأوريغامي، التلوين. أما الورش المتخصّصة بالتصميم، فتتناول الرسم والكولاج الرقميين وكولاج الفيديو، إضافة إلى الأساليب الطباعية والتصميم الرقمي ثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة، فضلاً عن تصميم المجوهرات رقمياً، وتصميم الحروف العربية.

ويواكب برنامج الورش أيضاً تقنيات الوسائط الجديدة المستخدمة في تصميم وإنتاج الأعمال الفنية، أو ما يُسمى «فن الوسائط الجديدة»، إذ يشمل جلسات حول الواقع المعزز في الفن، والتصميم في الواقع الافتراضي، والرموز الفنية غير القابلة للاستبدال، والترميز الإبداعي، إلى جانب تشكيل روبوت سيزيف، وتركيب مقاطع الفيديو، وإنشاء الموسيقى البصرية، وبرامج الوسائط التفاعلية.

أما الصغار، فقد أعد لهم المهرجان مجموعة غنية من الورش التي سيستكشفون من خلالها صناعة الدمى والفخار اليدوي، وصنع الدمى الورقية الإماراتية، علاوةً على تصميم وعمل محافظ على شكل الحيوانات، وصنع حيوانات باستخدام الأوريغامي، والرسم والتلوين، وتصميم ملصقات الحروف العربية، إضافة إلى تصميم وبناء الروبوتات والرسم في الواقع الافتراضي.

كما يضمن برنامج هذا العام مجموعة من الورش التي تنظّمها «دبي للثقافة»، بالتعاون مع شركائها «لينكد إن» و«زوهو» لدعم رواد الأعمال المبدعين في الإمارة، ومساعدتهم على فهم وتطوير المهارات اللازمة لإطلاق أعمالهم وإدارتها، وذلك ضمن إطار رحلة المبدع التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة لتسهيل تأسيس الأعمال الإبداعية.

وفي هذا الإطار، تقدم «زوهو» ورشتي عمل، الأولى بتاريخ 22 مارس من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً، وتوفر خلالها للمبدعين استشارات حول الخدمات الرقمية، والثانية في 24 مارس من الساعة السابعة إلى الثامنة مساءً، تشرح فيها لرواد الأعمال الإبداعية خطوات إنشاء ملفاتهم على «زوهو» خلال 30 دقيقة.

أما «لينكد إن»، فتقدم أيضاً ورشتيّ عمل، تتناول الأولى منهما أهمية منصة «لينكد إن» لرواد الأعمال الإبداعية المستقلين، وكيف يمكن أن تساعدهم على تنمية أعمالهم، وتُعقد من السابعة والنصف إلى الثامنة والنصف مساءً في 20 مارس. في حين تقدم الورشة الثانية لمحةً عن مبادرة «التعليم الإلكتروني» التي أطلقتها «دبي للثقافة» بالشراكة مع «لينكد إن»، لتمكين الأعمال الإبداعية بالمهارات اللازمة لازدهار أعمالهم، وذلك من الساعة السادسة والنصف إلى السابعة والنصف مساءً في 23 مارس الجاري.

• تسليط الضوء على حي الفهيدي التاريخي كوجهة سياحية ثقافية والتشجيع على زيارته.



• برنامج الورش تواكبه تقنيات الوسائط الجديدة المستخدمة في تصميم وإنتاج الأعمال الفنية.

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