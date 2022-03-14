جمهور «شاشة» يتعلم تقنيات رسم «الإنيمي»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تواصل فعالية «شاشة»، التي تنظمها مؤسسة (فن) لتعزيز فنون الإعلام للشباب والأطفال، برنامج يومها الثاني، الذي يجمع عشاق فن الإنيمي والكوميكس والموسيقى والألعاب الإلكترونية، للاحتفاء بالثقافة والفنون اليابانية، عبر سلسلة من النشاطات التعليمية والإبداعية المستوحاة من فن الإنيمي.

ويشارك في الفعالية التي تقام في «الجادة» بالشارقة، مجموعة من الفنانين ورواد الأعمال الشباب والمصممين، حيث يقدمون خلالها ورشات عمل ونشاطات تفاعلية، تهدف إلى تعريف محبي فن الإنيمي بجماليات هذه الظاهرة الثقافية والإبداعية العالمية.

وقدمت الفنانة والمدربة سارة محمد، ورشةً تعليمية بعنوان «مقدمة حول الرسم بأسلوب تشيبي»، تعرّف فيها الصغار إلى طريقة رسم نسخ مصغرة لشخصيات الرسوم المتحركة والمانغا اليابانية الـ«تشيبي»، والتي تتميز برؤوسها الكبيرة، وأجسادها الصغيرة، وعيونها المعبّرة، كما تعلم المشاركون تحديد نسب الوجه الصحيحة، وكيفية إعداد مخطط أولي لرسوماتهم، واستمتع الفنانون الصغار برسم عيون تعكس مشاعر شخصياتهم.

وتضمن برنامج فعالية «شاشة» ورشة للمبتدئين بعنوان «مقدمة حول فن المانغا» التي قدمها المدرب علي غريب، حيث تعلم فيها المشاركون الخطوات الأساسية لرسم شخصيات المانغا، واختلافها عن رسم القصص المصورة (الكوميكس)، كما شهدت الفعالية ورشتين حول «الرسوم المتحركة اليابانية الشعبية»، حيث أتيحت الفرصة أمام عشاق الإنيمي الشباب لاستكشاف إمكاناتهم الإبداعية في رسم وتلوين شخصيات الإنيمي المفعمة بالمشاعر والتعابير المختلفة.

وقضى عشاق الإنيمي الشباب ليلة فنيّة استثنائية ضمن أجواء عائلية متميزة على أنغام موسيقى عازف البيانو محمود إيهاب، وعازف الغيتار ATS اللذين قدما مقاطع من الموسيقى التصويرية لبرامج الأنيمي الشهيرة، وكان أبرزها أغنية «شينزو ساساغيو» من برنامج «أتاك أون تيتان» (الهجوم على الجبابرة)، وأغنيتي «سادنيس آند سورو» (الحزن والأسى)، و«جيرايا أوسي» من برنامج «ناروتو».

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