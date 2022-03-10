عرض كل لوحات بساتين الزيتون لفان جوخ للمرة الأولى

المصدر: أمستردام ■ د.ب.أ

بعد أكثر من 130 عاماً، تُعرض كل لوحات بساتين الزيتون للرسام والفنان الهولندي فينسنت فان جوخ، معاً في معرض واحد للمرة الأولى، ويبلغ عددها 15 لوحة.

وقالت مديرة متحف فان جوخ، في أمستردام إيميلي جوردنكر، أمس: «هذا شيء فريد من نوعه.. تظهر هذه اللوحات الرائعة حب جوخ للطبيعة واعتقاده في المواساة عبر الفن». واعتبر الرسام نفسه هذه الأعمال بين الأفضل، والأهم في زمنه في جنوب فرنسا. ورسم الرسام الهولندي (1853 - 1890) بساتين الزيتون خلال إقامته في مستشفى الأمراض النفسية في إقليم سان ريمي دو بروفنس في 1889. وعانى الاكتئاب ومن المرجح أنه كان يعاني «اضطراباً عقلياً حاداً».

وأول من استحوذ على لوحات بساتين الزيتون كان شقيقه تيو، وذلك بعد وفاة الرسام. ومن المقرر عرض اللوحات في أمستردام بدءاً من 11 مارس الجاري.

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