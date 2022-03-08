«تراث الإمارات» يختتم فعاليات مهرجان السمحة التراثي

المصدر: السمحة ■ الإمارات اليوم

اختتم نادي تراث الإمارات، أول من أمس، فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان السمحة التراثي، الذي نظّمه النادي في مدينة السمحة.

وأكد مدير مركز السمحة التابع لنادي تراث الإمارات سلطان الرميثي، أن المهرجان استقطب العديد من الأسر المنتجة، التي عرضت منتجاتها المتنوعة خلال أيام المهرجان، وأتاحت فرصة التسوق للزوار، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان بشهادة زواره، سواء في التنظيم والإقبال الجماهيري أم في تطبيق وسائل الصحة والسلامة للجمهور، فضلاً عن توفير فريق طبي طوال أيام الفعالية، لفحص «كوفيد- 19» مجاناً للجميع.

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