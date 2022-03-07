عوض العامري يتوج بلقب بطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توج عوض العامري بلقب بطولة فزاع لليولة، بعد منافسة حبست الأنفاس مع فياض العامري، وترقب امتد للحظة الأخيرة، قبل الإعلان عن فوزه في الحلقة الثانية عشرة والأخيرة، ليلة الجمعة الماضية، ضمن منافسات النسخة الـ22 للبطولة والنسخة الـ17 من برنامج الميدان.

وجاءت الليلة الختامية ساحرة بكل تفاصيلها، وأضاءت فقراتها المسرح بحلته وموقعه الجديد في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم في دبي، قبل أن يكون الموعد الكبير مع تتويج عوض العامري بكأس فزاع الذهبية التي تسلمها من سعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وامتدت المنافسة بكل قوة طوال الحلقة، وعكست المستوى المتقارب بين المشاركين في هذا الموسم الأكثر شمولية، بتعدد المنافسات التراثية، وذلك وسط ترقب طوال 90 دقيقة، هي مدة الحلقة الختامية التي قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

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