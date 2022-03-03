فصليَّة المسرح تتحول إلى شهريَّة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، العدد (30) من مجلة «المسرح»، التي تحوّلت إلى إصدارة شهريَّة عوضاً عن فصليَّة، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الشهريَّات تصدرها الدائرة، وتواكب عبرها مختلف الأنشطة الثقافيَّة والأدبيَّة، مثل: «الرافد»، و«الشارقة الثقافيَّة»، و«القوافي»، و«الحيرة من الشارقة»، و«الوسطى»، و«الشرقيَّة». وتصدّرت باب «مدخل» مادة تحت عنوان «سلطان القاسمي باني نهضة المسرح العربي»، سلطت الضوء على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في النهوض بحركة المسرح العربي عبر العديد من المشروعات والبرامج التي دعمها سموه.

واستطلع هذا الباب مجموعة من الفنانين الإماراتيين حول منظورهم إلى مسرحهم الوطني في الـ50 سنة المقبلة، كما أفرد مساحة واسعة لعكس احتفاليَّة الهيئة العربيَّة للمسرح باليوم العربي لـ أبوالفنون» التي نظمت في يناير الماضي.

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