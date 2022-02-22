الشارقة تختتم النسخة الـ 11 من مهرجان الأضواء

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2022، الذي نظمته تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نسخته الـ11 تحت شعار «أصداء من المستقبل»، والتي استمرت خلال الفترة من 9 إلى 20 فبراير الجاري.

وزينت عروض المهرجان مختلف أنحاء إمارة الشارقة، حيث سلطت الضوء على الإرث الإسلامي العريق الذي تتميز بها مباني ومعالم الإمارة، من خلال القصص المصورة التي قدمتها عروض المهرجان، والتي احتفلت بمسيرة تقدم إمارة الشارقة وقدمت صورة عن حاضرها ونظرة لمستقبلها. وأكد رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة خالد جاسم المدفع، أن مهرجان أضواء الشارقة 2022، حقق في دورته الـ11 نجاحاً كبيراً، مرسخاً مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة الدولية كوجهة رائدة في مجال تنظيم كبرى الفعاليات العالمية، الجاذبة للسياح والعائلات من جميع أنحاء العالم. وككل عام استقطب المهرجان آلاف العائلات والزوار لمتابعة عروضه وفعالياته المميزة في مختلف أنحاء الإمارة، وأسهم بشكل فعال في تنشيط قطاعها السياحي، من خلال تسليط الضوء على جماليات وروعة الهندسة المعمارية لمعالم الإمارة.

وعلى مدار أيام المهرجان، أبهرت عروض الحدث الزوار في مواقع عدة بإمارة الشارقة شملت كلاً من: قاعة المدينة الجامعية، وواجهة المجاز المائية، ومجمع القرآن الكريم، إلى جانب مسجد الشارقة ومسجد النور، ومبنى بلدية منطقة الحمرية. أما في مدينة كلباء فأقيمت عروض المهرجان في مبنى الدوائر الحكومية ومبنى دائرة الموارد البشرية، ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، وسد الرفيصة في مدينة خورفكان. إلى جانب منطقة عربات الطعام مقابل قاعة المدينة الجامعية التي شارك فيها ما يفوق 30 مشاركاً من أصحاب المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مجال المأكولات، والمشروبات، والحلويات، وغيرها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news