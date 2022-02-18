جدارية حمدان على شارع الوصل تبرز معالم تطور دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، عن تنفيذ جدارية ضخمة في شارع الوصل. وستحمل الجدارية تكويناً فنياً، يظهر فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وهو يطالع من نافذة الطائرة إنجازات دبي، التي يُرمَز لها من خلال العديد من معالمها الحضارية المعروفة عالمياً. وستحمل الجدارية التي يصل ارتفاعها إلى 18 متراً بعرض 32 متراً، بيتاً من قصيدة «فخر الأجيال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد عبر من خلاله عن أهمية الإنجازات التي ما كان لها أن تتحقق من دون رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال فيه:

حقايق واضحه من دون أبوراشد صعب تنطال

تـباركها الـقـلـوب.. وتـبهـر الـناظـر مغـانـيـها

ويأتي العمل ضمن مبادرة «متحف دبي الفني» التي ينفذها «براند دبي» بالشراكة مع مؤسسات محلية رائدة في أهم مناطق دبي.

شارك في تنفيذ الجدارية على محطة «كهرباء دبي» الفنان العالمي لوناك، والفنانان الإماراتيان خالد الرمسي، والخطاط محمد التميمي.

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