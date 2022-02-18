اكتشافات أثرية جديدة في أبوظبي تعود لـ 8500 عام

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عثر خبراء الآثار من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على مجموعة بُنى أثرية، غيرت المعتقدات بشأن أقدم تاريخ معروف للإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها.

ويعود تاريخ المكتشفات الجديدة إلى أكثر من 8500 عام، ما يشكل دليلاً على أن المنطقة أقدم بنحو 500 عام عما كان يُعتقد في السابق.

وعُثر على الاكتشافات في جزيرة غاغا، غرب أبوظبي، عام 2020، ومنذ ذلك الحين يجري فريق الدائرة تحليلات علمية للبُنى والمكتشفات التي وجدت فيها.

وكان يُعتقد سابقاً أن طول طرق التجارة البحرية حفز الناس على الاستيطان في المنطقة، التي تطورت خلال العصر الحجري الحديث، لكن الاكتشافات تثبت أن مستوطنات العصر الحجري الحديث كانت موجودة قبل بدء الحركة التجارية.

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