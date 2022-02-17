لغة الضوء.. تسرد النهضة الثقافية والمعمارية والفنية للشارقة

المصدر: وجيه السباعي ■ الشارقة

ابتكرت إمارة الشارقة لغة خاصة لتروي بها نهضة الإمارة الثقافية والمعمارية والفنية والتراثية من خلال مزيج مدهش من الألوان والموسيقى، يأخذ الجمهور إلى عوالم من البهجة والمتعة الحسية والبصرية، على مدار 11 ليلة.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة ميدانية في مواقع مختلفة، عروضاً خلابة لمهرجان أضواء الشارقة، الذي يُقام للعام الـ11 على التوالي، جمعت به جمهور مختلف الجنسيات للاستمتاع بعروض ضوئية على معالمها وأبنيتها المختلفة، تطلعهم على ثقافة وتاريخ الإمارة في جو من البهجة والمتعة. وجذب المهرجات العائلات ومحترفي التصوير والسياح وصناع المحتوى، لمشاهدة العروض الضوئية وتوثيق الرسائل الخاصة بكل معلم، منذ اليوم الأول لانطلاق فعاليات المهرجان.

نجح مهرجات «أضواء الشارقة» في تحويل المدينة إلى مزيج مدهش من الألوان والموسيقى، حيث يتم استخدام تقنيات الضوء بطرق مبتكرة لا تضفي على المكان جمالاً وحسب وإنما تأخذ الجمهور في رحلة إلى عالم آخر بعيد تماماً عن الواقع، حيث تصحبهم تارة في رحلة إلى الماضي البعيد وتارة أخرى في رحلة إلى عالم المستقبل، حيث تمتزج فيه الأضواء مع الموسيقى العالمية والألوان، في تناغم مذهل، مجسدة أجمل اللوحات الفنية على واجهات أبرز الصروح المعمارية، وعلى مدى 11 ليلة، يستمتع الجمهور بالانتقال إلى آفاق جديدة من الإبداع تعكس ثراء الشارقة ثقافياً ومعمارياً وفنياً وتراثياً.

وتستضيف الإمارة أبرز الفنانين العالمين الذين برعوا في تطويع الضوء والموسيقى لتقديم أجمل العروض الضوئية الحديثة وأكثرها جاذبية ولإبراز مكنونات الشارقة الغنية ومعالمها البهية، وتتباين عروض الأضواء هذه بتباين المعالم التي تحتضن تلك العروض، وكأنها تدعو الجمهور لإعادة اكتشاف هذه المعالم والأماكن من جديد.

وتنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، للعام الـ11 على التوالي، مهرجان أضواء الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وتتويجاً لرؤيته في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية.

ويعتبر المهرجان الحدث الأبرز على أجندة فعاليات الإمارة، حيث يسلط الضوء على روائع التراث المعماري الإسلامي في الشارقة، كما يستقطب آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وتستقبل مواقع المهرجان الزوار خلال أيام الأسبوع للاستمتاع بالعروض من الساعة السادسة وحتى 11 مساءً، فيما تستقبل الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع من السادسة مساءً وحتى 12 منتصف الليل. وتستمر العروض حتى يوم 20 فبراير الجاري في المواقع كافة بمختلف أنحاء الإمارة، ومنها ثلاثة صروحٍ معمارية تتزّين بلوحاتٍ فنيةٍ من الأضواء تجسّد منجزات الإمارة ومستقبلها، مثل واجهة المجاز المائية، ومجمع القرآن الكريم، وقاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

ويسرد مهرجان أضواء الشارقة رسالته من خلال محطات عدة تشمل أبرز المعالم الثقافية والتراثية في الإمارة، حيث تحمل كل محطة رسالة خاصة يتم توصيلها من خلال عرض خاص من الأضواء والموسيقى منها «رحلة عبر التراث» التي تحكي العروض الضوئية للمهرجان على مبنى بلدية منطقة الحمرية ثلاث ركائز حيث يؤدي التراث التقليدي لإمارة الشارقة، الذي يشمل التاريخ الساحلي والنمو الاقتصادي للإمارة على مدى العقود الخمسة الماضية، إلى مشاهد من الازدهار والنجاح الحالي لإمارة الشارقة.

ومحطة «روعة الانسجام والتباين» التي تبرز الانسجام والتباين في الإمارة من خلال عروضها على مسجد النور الذي يعد أيقونة معمارية فريدة تتربع على ضفاف بحيرة خالد في الشارقة، ونظراً لأهمية هذا الموقع، تم تصميم العرض المخصص له لتسليط الضوء على مكانة الفن كأداة للتواصل، كما تم الاستعانة بمقومات وأصالة الفن الإسلامي عبر الزمن باعتبارها لغة أساسية في هذا الكون. ومحطة «زهور المستقبل» حيث تتحوّل جبال الحجر المهيبة خلف سد الرفيصة إلى شاشة عرض بانورامية تروي قصة المستقبل المشرق. ويبدأ العرض بمسافر يشق طريقه عبر الجبال الشامخة المملوءة بالصخور من الماضي وصولاً إلى الحاضر فالمستقبل.

وتسلط محطة «الطاقة البشرية من خلال التراث والتاريخ» التي تقام على عدد من الدوائر الحكومية في منطقة كلباء، الضوء على قوة الطاقة البشرية، والابتكار والتطور والأصالة من خلال ألوان وأشكال نابضة بالحياة، فيما تعتمد محطة «لغة الخلود» التي تقام على مجمع القرآن الكريم بالشارقة على أسلوب سردي يسمى الخطف خلفاً، وهو العودة بالزمن إلى الوراء، إلا أن البداية هنا هي من المستقبل ومن اللانهاية وصولاً إلى الأرض، حيث تدمج لغة الخلود مختلف العلوم الحضارية كالهندسة والخط العربي وأنماط الأرابيسك في بوتقة واحدة تبرز المكانة السامية للحضارة الإسلامية. وتُعد «دوامة الضوء» في قاعة المدينة الجامعية من أبرز أيقونات الشارقة المعمارية، فهي تجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة للتعليم والتراث وهي المكان المناسب لهذه القصة، التي تصور الرؤية الحكيمة التي أرست الأساس على مدار الـ50 عاماً الماضية والـ50 عاماً المقبلة. يصور العرض المراحل المتتالية للحياة في ماضي الشارقة القديمة، ويبرز أهمية البحر والمكتبة في دورة الحياة، بعد ذلك يتم عرض الحاضر من خلال تسليط الضوء على أهم إنجازات الإمارة في مجالات التعليم والفنون وعلم الفلك والعمارة والتواصل والبيئة.

وتتميز محطة «رواق المهرجان» بعرض يتوسط واجهة المجاز المائية بتقنياته الفنية المتطورة، التي ستنقل الجمهور إلى معرض فني متنوّع من اللوحات الضوئية للمهرجان، بالإضافة إلى عرض أبرز المعالم السياحية والثقافية المذهلة للشارقة.

• مهرجان «أضواء الشارقة» نجح في تحويل المدينة إلى مزيج مدهش من النور والموسيقى.

• «لغة الخلود» و«دوامة الضوء» عروض من عالم الخيال تستمر 11 ليلة.

• المهرجان يروي حكايات من التاريخ والمستقبل على جدران المعالم والجبال.

سعي متواصل لرسم ملامح مستقبل مشرق لإمارة الشارقة

قال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد جاسم المدفع، إن «مهرجان أضواء الشارقة 2022»، في نسخته الـ11، يعتبر من محطات نجاح وتميز القطاع السياحي في إمارة الشارقة، والذي تنظمه الهيئة بشكلٍ دوريّ، موضحاً أن الحدث هو امتداد لجهود سنوات من العمل المشترك والسعي المتواصل لرسم ملامح مستقبل مشرق لإمارة الشارقة، مستقبل يرسخ اسمها ومكانتها السامية، وجهة سياحية استثنائية تزخر بالثقافة والفن والتراث الأصيل، وتواكب في كل خطواتها متطلبات الوجهات العالمية المفضلة للسياح أينما كانوا.

وأفاد المدفع بأن إمارة الشارقة تتمتع بإرث حافل من الجمال والفن المعماري الفريد، الذي يميز معالمها ومبانيها وصروحها الهندسية، ويجمع في تفاصيله بين الماضي والمستقبل، وسيزيّن هذا المهرجان بأعماله ورسومه وزخارفه الخلابة العديد من واجهات المباني والمعالم، ليبرز جماليات فن العمارة في صروح الإمارة.

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