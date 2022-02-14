مشاهد من الحياة الاجتماعية تحت سقف «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ينقل مهرجان التصوير الدولي «إكسبوجر 2022»، المقام حتى 15 من الشهر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، مشاهد من ثقافات وحضارات متنوعة، إذ يستضيف أعمال مصورين، أمضوا سنوات طويلة من حياتهم في توثيق تراث وعادات شعوب وقبائل ومجتمعات كل قارات وبلدان العالم.

ومن بين المشاهد الاجتماعية التي يضع «إكسبوجر 2022» الزائر أمامها، ما نقله مصوّر المناظر الطبيعية والسفر الروسي، دانيال كوردان، عن حياة شعب النينيتس، السكّان الأصليين في شمال روسيا في القطب الشمالي.

ويأخذ مصوّر الرحلات، وراوي القصص جوردان هاموند، الجمهور إلى مشاهد اجتماعية لحياة السكان هناك، كصورة لامرأة تعمل مزارعة ملح، تهزّ مياه البحر التي جمعتها أخيراً عن الشاطئ الرملي الذي بات مسطحاً في مزرعتها في مدينة كوسامبا.

ومن الولايات المتحدة، يكشف المصوّر البريطاني جورج جورجيو، في معرضه «مواكب الأميركان» صوراً لجموع غفيرة خرجت ضمن 26 مسيرة شعبية، جابت أنحاء الولايات المتحدة، كموكب مهرجان كرانبيري، في وارنز، التي تعبّر عن عادات وتقاليد شعبية في الاحتفال بالأعياد أو المناسبات الدينية هناك.

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