تتويج أبطال مسابقة كأس القرّاء في «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تم تكريم الفائزين بكأس «شيفرون» للقرّاء، أمس، في حفل خاص في مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يُقام في الفترة بين 3 و13 فبراير 2022، بعد منافسات محتدمة ومشوقة أُقيمت عبر الإنترنت. وتحظى المسابقة التي تتنافس فيها فرق المدارس بشعبية كبيرة وتسعى إلى تعزيز مهارات القراءة لدى فرق طلبة المدارس التي تتنافس في ما بينها في سلسلة من التصفيات، إذ يجيب المتنافسون عن أسئلة متنوعة حول مجموعة من الكتب المختارة للكتّاب العالميين، ويتوّج الفريق الذي يظهر معرفة عميقة بالكتب المختارة بكأس «شيفرون». وشارك في مسابقة هذا العام أكثر من 3400 طالب، وتنافس 86 فريقاً في النهائيات، التي تُقام باللغتين العربية والإنجليزية عبر الإنترنت، في فئتيها الابتدائية والثانوية. وتم تكريم الفائزين بالجوائز والشهادات وقسائم لشراء الكتب.

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