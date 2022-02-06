وفاة سيد القمني.. مفكر مصري شهير أثار الجدل كثيرا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفى اليوم الأحد المفكر المصري المثير للجدل سيد القمني، و نشر الإعلامي خالد منتصر تغريدة أعلن فيها النبأ قائلا «وداعا سيد القمني»، وهو ما أكدته وسائل إعلام مصرية في وقت لاحق.

وسيد القمني كاتب ومفكر من من مواليد 13 مارس 1947 بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف.

تناولت معظم أعماله الأكاديمية التاريخ الإسلامي، حيث يعتبره الكثيرون صاحب أفكار «اتسمت بالجرأة والاستفزاز للمجتمع، وفي نفس الوقت لجماعات الإسلام السياسي».

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