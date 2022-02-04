حارب: «فريج» قدم ثقافة الجدات بتقنيات عالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد المخرج الإماراتي، مبتكر مسلسل الصور المتحركة الشهير «فريج»، محمد سعيد حارب، أن المسلسل نجح في تقديم ثقافة الجدات بأسلوب بتقنيات عالمية، من خلال عمل فني ربط بين الأجداد والأحفاد.

وقال إن الفن الإماراتي أوصل رسالة الإمارات للعالم بلغات مختلفة.

وأوضح حارب خلال جلسة بعنوان «زمن الطيبين»، ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، أن ابتكار مسلسل فريج جاء لتقديم شريحة جديدة من المجتمع، من خلال تقديم وتوثيق ثقافة الجدات، باعتبارهن جزءاً أصيلاً من المجتمع، كما أن كثيراً من ثقافاتنا كانت تدور حول المجتمع الذكوري، لذا كان الحرص على تقديم ثقافة الجدات من خلال عمل فني مميز.

وذكر أن «فريج» يعتبر عملاً إماراتياً عالمياً بتقنيته وأسلوبه، محلياً بمضمونه ومحتواه، قدم حواراً رائعاً بين الأجيال، جذب الأطفال، لأنه قدم لهم عملاً قريباً من بيئتهم، مؤكداً أن الكرتون من أسهل الوسائل لإيصال الرسالة، وغرس الثقافة منذ الصغر.

وأشار إلى أن العمل تمت ترجمته إلى لغات عالمية، وعرضه على منصة نيتفليكس، كرمز ورصد لمراحل نشأة وتطور الفن الإماراتي.

ولفت إلى أن عمله الفني الآخر، الذي حمل اسم «المندوس»، جاء كمحاولة لتعريف الطفل الإماراتي بمفردات يجهلها.

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