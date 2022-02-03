«دبي للثقافة» و«بولغري» تنظمان معرضاً للمشاركين في «بولغري للفن المعاصر»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالشراكة مع مجموعة «بولغري»، العلامة التجارية الإيطالية الرائدة في عالم المجوهرات والفخامة، معرضاً للفنانين المشاركين في النسخة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر»، وذلك من 3 حتى 8 فبراير 2022 في معرض «فان دي جودنبرغ» في مركز دبي المالي العالمي.

وقد اختارت «دبي للثقافة» في ديسمبر من العام المنصرم 17 فناناً من الفنانين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات، ضمن قاعدة بنك المواهب التي تمتلكها، للتنافس على الجائزة في نسختها الافتتاحية، وهم: عبدالرحيم سالم، عائشة العلي، علياء لوتاه، تشي ناكانو، فريد الريس، إيوانيس كادراس، جاسم العوضي، جمعة الحج، كمال الزعبي، مدار السويدي، ماجدة ملكون، نيما نبافي، نيفين مجيد، سعيد المدني، شمسة جمعة، تالا ووريل، فاليري فينسينت.

وكانت «جائزة بولغري للفن المعاصر» قد طلبت من مجموعة الفنانين الذين تم اختيارهم تقديم أعمال تتناول موضوع الجائزة؛ وهو «الجمال يجمع الناس»، من خلال التعبير بشكل خلّاق عن كيفية تواصل الناس جمالياً، وإبراز الحوار الذي يجمع بين مدن مثل دبي وروما، عبر الموروث الفني والإبداعي الملهم للمدينتين.

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